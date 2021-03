O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Nesta quarta-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 152.563

Casos ativos – 15.159 (9,94%)

Pacientes recuperados – 134.460 (88,13%)

Óbitos – 2.944 (1,93%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 400

Pacientes internados na Rede Privada – 145

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 163

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10

Total de pacientes internados – 718

Testes Realizados – 419.547

Aguardando resultados do Lacen – 980

* População vacinada:

1ª Dose – 47.519

2ª Dose – 9.784

Profissionais de Saúde vacinados:

1ª Dose – 26.444

2ª Dose – 9.207

Indígenas vacinados:

1ª Dose – 4.918

2ª Dose – 389

Idosos vacinados:

1ª Dose – 16.017

2ª Dose – 183

* (Dados obtidos às 18h)

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Hoje (3) foram registrados 28 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete deles foram em Ji-Paraná, sendo dois homens (71 e 92 anos) e cinco mulheres (67, 45, 95, 65 e 42 anos); cinco em Porto Velho, sendo dois homens (49, 52) e três mulheres (32, 59 e 74 anos); dois em Cacoal, sendo uma mulher de 61 anos e um homem de 40 anos de idade; dois em Machadinho do Oeste, sendo uma mulher de 83 anos e um homem de 69. Foram registrados ainda o óbito de um homem de 72 anos de idade de Chupinguaia; um homem de 86 anos de Pimenta Bueno; um homem de 61 anos de Ariquemes; uma mulher de 57 anos de Espigão do Oeste; um homem de 44 anos de Buritis; uma mulher de 63 anos de Alto Paraíso; um mulher de 76 anos de São Francisco do Guaporé; um homem de 61 anos de Vilhena; uma mulher de 44 anos de Vale do Paraíso; uma mulher de 55 anos de São Miguel do Guaporé; um homem de 75 anos de Jaru; um homem de 89 anos de Theobroma e um homem de 84 anos de idade do município de Guajará-Mirim.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.

