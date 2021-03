E agora? Numa reunião ocorrida nesta quarta, em Brasília, o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, negou que o Acre tenha recebido mais vacinas do que Rondônia. Participaram do encontro o coordenador da bancada federal, deputado Lúcio Mosquini; os senadores Acir Gurgacz, Confúcio Moura e Marcos Rogério; os deputados Léo Morais, Expedito Netto, Mariana Carvalho, Jaqueline Cassol, Silvia Cristina, Mauro Nazif e Coronel Chrisóstomo. Pazuello negou que esteja havendo prioridade ao Acre e apresentou números diferentes do que estavam sendo divulgados aqui em Rondônia. Ele afirmou que, até agora, tivemos um total de 129 mil doses, enquanto se falava que o total enviado era bem menos: 117 mil. O ministro também disse que, embora num dos lotes, nosso Estado vizinho tenha recebido muito mais do que nós, até agora tivemos nada menos do que 40 mil doses a mais, já que os acreanos tiveram apenas 89 mil unidades de imunizantes. Mosquini registrou que “dias atrás notícia na mídia informava que o Acre recebeu mais vacinas que Rondônia, porém é inverídica. Essa informação foi repassada de forma leviana, pois o que de fato aconteceu foi que o Acre recebeu apenas naquele lote uma quantidade maior, sendo que Rondônia já recebeu 40 mil doses a mais”. Os rondonienses também pediram ao ministro o envio de mais vacinas para atender nosso Estado, nesse momento em que a pandemia assusta cada vez mais.

