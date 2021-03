A BAGUNÇA OFICIALIZADA: PODEREMOS TER EM BREVE 111 PARTIDOS POLÍTICOS. TEM FUTURO NOSSA DEMOCRACIA?

Tem MDB – PT – PSDB – Progressistas – PDT – PTB – Democratas – Partido Liberal – PSDB – Republicanos – PSL – Cidadania – PSC – Podemos – PcdoB – PSD – PV – Patriota – Solidariedade – PSOL – Avante – PMN – PTC – DC – PRTB – PROS – PMB – Partido Novo – Rede Sustentabilidade – PSTU – PCB – PCO – Unidade Popular. Você teve paciência para ler um por um? São 34 partidos políticos, a grande maioria criada para acomodar pseudo lideranças. Isso é a verdadeira democracia? Num país onde os umbigos da classe política são mais importantes do que as grandes necessidades nacionais? A reforma eleitoral, que está deitada em berço esplêndido no Congresso, certamente só acontecerá quando o Super Homem se alimentar de Kriptonyta, para ficar mais forte. Afora uma minoria de verdadeiras lideranças, poucos querem saber do assunto, a não ser como forma de engodo. O mesmo, aliás, que levou dezenas de partidos de tirarem o “P” da frente da sua sigla, para não parecerem organizações lideradas por Políticos, dos quais, muitos tem a ojeriza do povo. Sem o “P”, querem parecer apenas movimentos sociais, com os melhores intuitos. Os nanicos, principalmente, que se tornaram balcões de negócios, para vender parcerias que ampliem o horário eleitoral gratuito de outros partidos (por vezes com filosofias completamente antagônicas), estão surgindo cada vez em maior número. Prova disso é que estão´ aguardando registro no TSE, nada menos do que mais 77 dessas excrescências, que juram ser algo sério para a política brasileira. Mas todo$ sabemo$ o que querem, realmente!

Veja apenas alguns desses grupos que querem aval da Justiça Eleitoral, para também ingressarem na ridícula guerra política, que fatia o nosso país em interesses infindáveis da classe política, enquanto o povo se ferra. Veja só: Igualdade, Manancial, União da Democracia Cristã do Brasil, Patriotas, Força Brasil, Movimento Cidadão Comum, Raiz Movimento Cidadanista e Renovar. Alguma dessas “coisas” trará o que de positivo para o debate nacional; para a busca de soluções dos nossos graves problemas; para que nosso país evolua como Nação? Lamentavelmente, todas as respostas são desanimadoras. Estamos caminhando para um precipício sem fundo, com cada grupelho defendendo apenas seus interesses e jogando nosso país num futuro incerto, rachado e tornando cada vez mais injusta nossa sociedade. Mudar as leis? Ah, só se for para beneficiar os mesmos. Afora isso, que o povão se dane e vá se queixar ao bispo!

