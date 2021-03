Aline Silva será destaque na Revista Jovem Empreendedor

Com atuação na OAB, na Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e presidente da Associação Rondoniense de Advogados Trabalhistas, ela inaugura novo escritório

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Revista Jovem Empreendedor confirma para sua próxima edição, um caso de sucesso no empreendedorismo feminino.

Trata- se da advogada Aline Silva que atua na Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Rondônia – como secretária geral adjunta, corregedora e ouvidora.

Ela é também presidente da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas – ABRAT – e presidente da Associação Rondoniense de Advogados Trabalhistas.

Além de atuar em causas nobres como combate ao trabalho infantil e a luta contra a violência à mulher, a jurista inaugura neste mês em Porto Velho, o seu escritório Silva Advocacia.

O empreendimento será inaugurado com agendamento de convidados em cumprimento às normas de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid – 19.

“Nosso carro chefe são causas trabalhistas, mas somos um escritório full service , atuando em áreas como família, cobrança, consumidor, cíveis voltadas para contrato, entre outras”.

Segundo a empreendedora, os clientes serão atendidos no que for preciso porque o escritório vai trabalhar com parcerias, seguindo as tendências de mercado, inclusive no que tange às novas demandas resultantes do impacto da crise do novo coronavírus, cujos efeitos atingiram empresas , empregadores e trabalhadores .

De olho no cenário desafiador provocado pela doença que alterou a rotina da humanidade e abalou a economia mundial, Aline Silva faz uma alerta para o ambiente de trabalho. “Advogado não tem que apagar incêndio, mas sim ter precauções para que esses incêndios não aconteçam”, frisa a advogada.

Ela está fazendo especialização em Compliance Trabalhista, justamente para adotar o modelo preventivo, diante das mudanças em curso nas relações de trabalho. “Estamos sempre buscando novos conhecimentos”, frisa a advogada que terá sua saga empreendedora contada na publicação que enaltece nomes de expressão na arte de empreender.

João Albuquerque – 09 – 03-21

