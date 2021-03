Nova etapa de vacinação contra a Covid-19 é iniciada em Porto Velho

A força tarefa vai oferecer testagem para pessoas sintomáticas, consulta médica, medicamentos e encaminhamentos

A Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado realizam, na próxima sexta-feira (12), uma ação conjunta para oferecer testagem, consulta médica e medicamentos para pessoas com sintomas da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) estará com capacidade ampliada para atender nas unidades básicas de saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) fará o atendimento no formato “drive thru” no estacionamento do Palácio Rio Madeira, no bairro Pedrinhas.

As unidades selecionadas pelo município para a força-tarefa estarão preparadas para atender até 1.200 pacientes com horário marcado pelo “call center”.

AGENDAMENTO

Pessoas com sintomas da Covid-19 devem agendar atendimento pelo telefone 0800 647 5225. As consultas serão agendadas para o mesmo dia em uma unidade de saúde mais próxima da residência do paciente. Serão oferecidos a testagem para detecção do coronavírus, consulta médica e fornecido o medicamento mediante prescrição.

A ampliação da oferta de vagas nas unidades de saúde de Porto Velho busca atender a população sintomática de locais mais afastados e que não possui condições ou veículo para participar da ação no formato “drive thru”. A parceria entre Estado e Município foi firmada para que todas as regiões sejam cobertas e assistidas.

“As unidades básicas do município atendem todos os dias de 500 a 600 pacientes agendados e encaminhados pelo “call center”, explica a secretária de Saúde do município, Eliana Pasini.

Ela destaca que os profissionais foram sensíveis ao chamado para dobrar a capacidade de atendimento neste dia. “Além de beneficiar um maior número de pessoas, também evita aglomeração. Por isso, que as testagens nas unidades precisam ser agendadas”, recomenda a secretária.

O serviço de “call center” manterá uma equipe na ação de “drive thru” para agendar consultas e direcionar os pacientes para as unidades mais próximas de suas residências para o acolhimento médico.

Além das unidades de saúde que farão os atendimentos no período da tarde, o Centro de Referência no Atendimento aos casos de Covid-19 “Manoel Amorim de Matos” também será envolvido na força tarefa durante todo o dia. A equipe de funcionários será reforçada para atender os casos encaminhados no período da manhã, durante o “drive thru”.

