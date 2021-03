Estudo da OMS revela que entre 2000 e 2018, uma em cada três mulheres sofreu violência física ou sexual

Será nesta quarta-feira, 10 de março, a live “Destine seu imposto por uma boa causa”, que marca o lançamento de mais uma edição do projeto Declare seu Amor do Tribunal de Justiça de Rondônia. o desembargador Isaias Fonseca, coordenador da Criança e do Adolescente do TJRO, participará será convidado pela a jornalista e digital influencer Emilli Sousa, por meio da rede social Instagram para um bate papo. A live será às 19h, por meio dos perfis: @emillisousa e @isaiasfonseca6.

Declare seu amor

A campanha Declare seu Amor, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), convida os contribuintes do estado de Rondônia a destinarem parte do imposto devido ao Fundo da Criança e do Adolescente. Com mote ˜Transforme seu Imposto em Esperança”, o judiciário espera mobilizar os cidadão para a boa causa da infância e juventude. Outra novidade deste ano é que o Fundo do Idoso Estadual e o da capital também estão aptos a receberem destinações.

O projeto Declare seu Amor, idealizado pela juíza Ana Valéria Zipparro, foi lançado em 2018 pelo TJRO por meio da Corregedoria-Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) com o objetivo de informar e incentivar a população a contribuir com os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizando parte do imposto devido pago à Receita Federal no ato da declaração do Imposto de Renda.

Em Rondônia existem 34 fundos aptos a receberem os impostos. Esse recurso é utilizado por associações e entidades cadastradas que aplicam em medidas que beneficiem crianças e adolescentes rondonienses.

Consulte o site

O site do Declare seu Amor foi reformulado e conta com as informações essenciais para o contribuinte tirar dúvidas acerca do projeto, quais os fundos disponíveis no estado e até um tutorial para a destinação. Interessados em aderir à campanha e divulgar a ação, podem baixar as peças publicitárias (acesse o site aqui).

