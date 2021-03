Mirella exibe tatuagem íntima ao dar “bom dia ” aos seguidores

Andressa Urach enlouqueceu seus milhões de seguidores ao divulgar um ensaio inédito na última terça-feira (08), em especial ao Dia da Mulheres. Usando um look pra lá …

Andressa Urach enlouqueceu seus milhões de seguidores ao divulgar um ensaio inédito na última terça-feira (08), em especial ao Dia da Mulheres.

Usando um look pra lá de picante, a loira colocou o corpão pra jogo e mostrou o “bumbum” avantajado em tela cheia.

“Hoje é Dia da Mulher, e fiz essas fotos para comemorar o nosso dia. Tenho orgulho do meu corpo e do meu bumbum. Aliás, todas nós, brasileiras, devemos ter orgulho do nosso bumbum, ele é EMPODERADOR e está dominando o mundo! Podemos ser o que quisermos, e participar de um concurso de bumbum é a maior prova de liberdade que poderíamos ter. Estou muito feliz em poder voltar para o concurso Miss Bumbum Brasil depois de nove anos, agora eu posso dizer que me sinto mais mulher novamente. Quero parabenizar a todas as mulheres, todas nós somos lindas e empoderadas! E não deixo de lembrar que as vagas do concurso @missbumbumbrasil são limitadas! As inscrições ainda estão abertas, mas temos poucas vagas! Participe!”, escreveu na legenda da publicação.

