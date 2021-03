Projeto de Jair Montes prevê a doação de bicicletas apreendidas para serem transformadas em cadeiras de rodas

Nos encontros institucionais, o parlamentar ressaltou a harmonia, o diálogo e o respeito à autonomia de cada um

Presidente Alex Redano se reúne com dirigentes de poderes e instituições

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), realizou nesta quarta-feira (10), uma série de visitas a dirigentes de poderes e instituições em Porto Velho. Na pauta dos encontros, a aproximação entre os entes, com o parlamentar tratando de assuntos institucionais. Alex Redano destacou que o Legislativo tem tido uma posição de buscar o diálogo e o entendimento com os demais poderes e instituições.

“Estamos atuando de forma transparente, sempre buscando a harmonia e construindo uma relação sólida e respeitável com todas as instituições e a sociedade. A Assembleia tem boas relações institucionais com os demais poderes e instituições, sempre respeitando a autonomia de cada um”, destacou o presidente da Assembleia, que fez as visitas acompanhado do advogado geral da Casa, Luciano José da Silva, e do corregedor geral da Casa, Guilherme Erse.

O primeiro encontro de Alex Redano ocorreu no início da manhã, com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Paulo Kiyochi Mori, na sede do tribunal. Redano manifestou confiança na continuidade de uma relação harmoniosa entre a Assembleia e a presidência da Corte.

Em seguida, Alex Redano se deslocou até a sede do Ministério Público Estadual, para um encontro com o procurador geral de justiça, Aluildo de Oliveira Leite. O parlamentar reforçou que cada instituição tem cumprido o seu papel e destacou a boa relação institucional entre a Assembleia e o Ministério Público.

Mais visitas:

À tarde, Alex Redano foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo Curi Neto, ressaltando o trabalho do TCE, especialmente nesse período de pandemia, com ações pontuais que muito contribuíram com o andamento de ações, a exemplo do trabalho para a criação do fundo que garante a compra de vacinas, através do programa Imuniza Rondônia, do Governo do Estado.

