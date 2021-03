Prefeitura de Porto Velho anuncia compra de vacinas e deverá vacinar 40 porcento da polulação da capítal

A audiência virtual pode ser acompanhada pelo YouTube, sexta, a partir das 9h

Em razão do grande interesse público, o Tribunal de Justiça de Rondônia transmitirá a audiência virtual que ocorrerá nesta sexta, às 9h, na 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, que tem como objeto a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor do Estado de Rondônia e Município de Porto Velho, requerendo liminar, para que seja suspenso o Decreto Estadual n 28.859/2021, com a retomada do Decreto n. 25.853/2021, com medidas mais restritivas e rígidas em razão da Covid-19.

O juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, titular do juízo, considerando a sensibilidade da matéria, designou a audiência preliminar para ouvir as partes requerente e requeridas, ou seja, MP, Governo do Estado, Prefeitura e setor produtivo (Fecomercio, Facer e CDL). Todos deverão comparecer acompanhados do corpo técnico e demais pessoas que entenderem necessárias aos esclarecimentos das questões que serão debatidas em audiência.

A ação foi motivada pela preocupação do órgão ministerial com o agravamento da pandemia no Estado de Rondônia e consequente aumento no número de mortes pela infecção da doença, em especial, no Município de Porto Velho. Por isso requer a suspensão dos efeitos do Decreto n. 25.049/202, que seria mais flexível, e a retomada da vigência do Decreto n. 25.583/2021, mais restritivo, até que haja, na rede hospitalar, leitos clínicos e de UTI suficientes para atender à demanda reprimida.

A audiência será transmitida pelo canal TJ Rondônia, no YouTube. O link será disponibilizado logo cedo, no site do TJRO, bem como no segmento play, na página inicial.

