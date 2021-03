Nota de Pesar do Grupo Teatral Êxodo – Antônio de Oliveira Braga

Na próxima sexta-feira (19), encerram-se as inscrições para quem deseja fazer o processo seletivo simplificado (PSS) para trabalhar como recenseador no Censo Demográfico 2021, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Rondônia, são 1.496 vagas distribuídas em todos os municípios do estado. Há também vagas para o cargo de agente censitário municipal/supervisor (ACM/ACS).

Para o cargo, é exigido nível fundamental de instrução. As inscrições podem ser feitas no site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br/concursos), sendo a taxa de inscrição no valor de R$ 25,77. O chefe da Unidade Estadual do IBGE em Rondônia, Luiz Cleyton Holanda Lobato, ressalta que a inscrição só é confirmada depois do pagamento da taxa.

A prova está prevista para ocorrer no dia 25 de abril, contendo 50 questões. Para ajudar os candidatos a estudarem para a prova, o IBGE disponibilizou apostila de conhecimentos técnicos e o Código de Ética do órgão.

A remuneração de recenseador é por produção. Para que a pessoa saiba quanto pode receber, o IBGE disponibiliza um simulador de remuneração, em que a pessoa informa em qual área pretende trabalhar e quantitativo de horas de trabalho.

As contratações dos aprovados devem ocorrer em julho, com contratos de até três meses. Os aprovados passarão por treinamento à distância e presencial, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias.

Amabile Casarin

