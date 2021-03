AS NOTÍCIAS SÓ PIORAM: EM DOIS MESES E MEIO, TIVEMOS QUASE TANTAS MORTES POR COVID DO QUE TODO O ANO PASSADO

No dia 17 de março do ano passado, o secretário de saúde do Estado, Fernando Máximo, dizia que eram Fake News, as afirmações de que havia algum caso confirmado de contágio por Coronavírus. tanto em Porto Velho quanto nas demais cidades do Estado. De lá até 1ª de janeiro deste ano, a primeira onda da doença atacou num crescendo, até lamentarmos a morte de nada menos 1.822 rondonienses, dos quais 940 (ou 51,6 por cento) de moradores de Porto Velho. Havia uma pequena esperança de que a doença começasse a regredir. Para desespero geral, ao contrário, ele se renovou e veio em ondas destruidoras. Neste 17 de março, a terça desta semana, além de quase dois mil novos contaminados, tivemos nada menos do que outras 49 vidas que se foram em apenas 48 horas. Da sexta-feira que abriu o ano novo até a terça, agora, saltamos de 1.822 para 3.464 óbitos. Isso significa que perdemos, em apenas 76 dias de 2021, um número muito próximo de todos os óbitos registrados durante o ano passado, desde maio, quando houve a primeira morte, até o último dia de 2020. Nestes poucos dias deste 2021, já se foram 1.642 vidas. Perdemos mais de 21 vidas por dia, perto de uma a 70 minutos. Enquanto os hospitais estão superlotados – na maioria das cidades – e as UTIs não só públicas, mas também as de hospitais privados, não têm como receber nenhum doente, saltamos de 286 internados em 1º de janeiro, para mais de 830 agora.

Poderiam ainda aparecer notícias piores? Infelizmente sim. As aglomerações continuam; a falta de cuidados e proteção tanto individuais quanto de grupos ainda são imensamente falhas e muita gente, mesmo com todas as provas e todas as mortes, ainda acha que o vírus não as atingirá. Não importa quanto dinheiro se tenha, mesmo que seja uma fortuna, ela não poderá pagar vagas em UTIs que não existem. Isso vale para Rondônia, mas vale também para todo o Brasil. A única solução, um rasgo de esperança, é a vacinação em massa. Ela está, contudo, longe demais para chegar a um grande número de brasileiros. Vacinamos cerca de 10 milhões e 300 mil pessoas, num país de 120 milhões de habitantes. Em Rondônia, a vacina já chegou a perto de 60 mil pessoas apenas, num universo de 1 milhão e 700 mil almas. Não há mais saída a curto prazo. Agora é só rezar e torcer para que a sorte ajude e a vacina seja mais rápida do que o vírus. Até agora, o jogo está 1000 a 1 para o Corona. Lamentavelmente.

