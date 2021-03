SOBREVIVEREMOS? PRECISAMOS DE MAIS 60 DIAS DE CUIDADOS EXTREMOS, ATÉ AS VACINAS DOMINAREM O VÍRUS

Mais 60 dias. Esse poderá ser o período de maior sofrimento dos brasileiros e rondonienses, mas, depois dele e a quem sobreviver a ele, as boas notícias vão começar a aparecer, principalmente porque, a serem reais as previsões de produção de vacinas no país, até meados de maio terão sido vacinados pelo menos 55 milhões de brasileiros, com mais de 100 milhões de doses. Isso representaria 25 por cento de toda a população e seria o começo da vitória sobre a mais terrível e devastadora doença que assolou nosso país em séculos. As previsões de que a produção de pelo menos oito tipos de vacinas já utilizadas e outras duas ainda em fase final de pesquisa, são de que ainda no primeiro semestre deste ano, o Coronavírus comece a ser derrotado, finalmente. Otimismo demais? Até pode ser, mas já existem estudos de instituições internacionais, como através do site americano www.worldometers.info/coronavirus/ ,apresentando resultados altamente positivos no combate à doença, graças às vacinas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média diária de novos casos, no início de janeiro, era de 300 mil. Menos de 70 dias depois, já com a aplicação das vacinas, eles caíram para menos de 50 mil/dia, ou seja, seis vezes menos. O número de mortes diárias, praticamente no mesmo período, caiu de 4.500 para em torno de 830, obviamente graças à imunização de milhões de pessoas.

Temos ainda alguns problemas, mas já vacinamos hoje, no Brasil, pouco mais de 10 milhões e 500 mil pessoas. Isso representa apenas cerca de 4,9 por cento dos 212 milhões de brasileiros. Mas como as vacinas vão começar a chegar em lotes bem mais encorpados, a partir já do início de abril, as previsões começam a apontar para um futuro próximo recheado de otimismo, no enfrentamento do vírus. O problema brasileiro e de muitos outros países na mesma situação que nós, é enfrentarem esses próximos dois meses. Estamos perdendo mais de duas mil vidas por dia. Em Rondônia, com os 55 óbitos da quarta, já superamos os 3.520 mortes. Com a estrutura hospitalar de todo o país em colapso, com UTIs lotadas e sem perspectiva de abrigar novos leitos, a mortandade deve dar um salto nas próximas semanas. O que há de fazer? Ora, não é tão difícil. Isolamento social, o máximo dentro do possível, álcool gel, máscara, cuidados com tudo o que se puder cuidar. Quem fizer isso, vai sobreviver até que haja vacina em abundância. Quem não fizer, corre o risco de morrer ou de matar conhecidos e desconhecidos. Nunca uma escolha da forma como enfrentar uma situação de extremo perigo foi tão importante como agora. Só mais 60 dias…

