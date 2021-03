‘Operação Gratidão’ oferta mais 24 leitos para pacientes com Covid do Acre e Rondônia

Dando sequência à Operação Gratidão, o governo do Amazonas disponibilizou mais 24 leitos para pacientes Covid-19 no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz. São 18 leitos clínicos e outros seis leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para pacientes de Rondônia e do Acre, ao todo são 72 leitos. A iniciativa realizada pelo Governo do Estado em parceria com o governo federal, através do Ministério da Saúde, já transferiu para tratamento no Amazonas 27 pacientes.

Operacionalizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a iniciativa estadual, além do recebimento de pacientes, tem dado assistência a outros estados com o envio de insumos. Foram enviados 200 cilindros de oxigênio para o Paraná, 70 concentradores de oxigênio para o Rio Grande do Norte e outros 50 concentradores para Rondônia.

Rondônia também já recebeu 18 mil unidades de medicamentos para tratamento da Covid-19, dentre os quais neurobloqueadores e sedativos.

Recursos humanos – A “Operação Gratidão” também tem contribuído com as equipes médicas dos hospitais de origem dos pacientes. Por meio da operação, uma equipe formada por três enfermeiras, um médico e um fisioterapeuta estiveram em Rondônia, na semana passada, para embarcar os pacientes para Manaus.

Os profissionais seguiram com a missão de orientar as equipes médicas de Rondônia nos protocolos para locomoção dos pacientes, desde a saída da unidade de origem, até o embarque na aeronave e o acompanhamento no voo para Manaus.

A “Operação Gratidão” é uma retribuição a ajuda que o Amazonas recebeu de outros estados na fase mais aguda da pandemia, nos meses de janeiro e fevereiro.

