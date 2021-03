Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e do diesel

Durante coletiva à imprensa nesta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli assinou a compra de 700 mil doses da vacina Sputinik V, fabricada pelo instituto russo Gamaleya.

Os imunizantes foram adquiridos a partir do Consórcio dos governadores do Nordeste e Fundo Soberano Russo e devem chegar o Acre já em abril, durante a primeira quinzena do mês.

“Eu sempre priorizei a vida. Não medimos esforços quando recebemos essa oportunidade de comprar as vacinas e lutar pela saúde da nossa população”, explicou o governador.

O lote custará, aproximadamente, R$ 40 milhões, sendo que 25% do valor serão repassados no momento da fabricação e o restante será pago quando as doses forem enviados ao Estado, de acordo com o chefe do executivo.

De acordo com o secretário Alysson Bestene, já existe um planejamento para o processo de imunização. Cada acreano terá direito a duas doses da vacina. Cerca de 350 mil doses serão direcionadas ao público de 20 a 59 anos. As 80 mil doses restantes, com base na previsão, serão oferecidas, posteriormente, ao público de 18 aos 20 anos.

A única barreira ainda enfrentada pelo governo é a demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para permitir a comercialização da vacina russa no Brasil. Neste último sábado (20), o órgão já pediu que União Química envie a documentação para dar início ao processo.

Dados preliminares publicados na revista científica “The Lancet” apontam que a Sputinik V tem 91,6% de eficácia contra casos sintomáticos de covid-19.

“Estamos só esperando a Anvisa fazer a liberação. Assim que chegar a vacina e a liberação for publicada, vamos dar início à imunização”, continuou Gladson.

Na ocasião, o governador também destacou que é necessário combater os discursos negacionistas a respeito da eficácia da vacina e disse que os comentários que objetivam enfraquecer as medidas de combate à pandemia adotadas pelo governo são um desserviço à população.

“Temos que vacinar quem quer nesse momento, combatendo as ideias que não contribuem com essa luta. Não há outro de jeito de superarmos essa pandemia. A vacina é a nossa saída. Quanto aos que tentam enfraquecer as medidas adotadas pelo governo para combater a pandemia, estão prestando um desserviço à população. Nosso inimigo é esse vírus”, finalizou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado

Comentários

comentários