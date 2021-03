Representante da Vacina Russa que ainda não está liberada pela Anvisa afirma: So há negociação com Ministério da saúde no Brasil

A vacinação acontecerá entre os dias 23 e 26 de março das 9h às 17h

Idosos de 75 anos acima serão vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 entre os dias 23 e 26 de março no Centro Universitário São Lucas – Campus 2, das 9h às 17h. A imunização ocorrerá mediante agendamento onde será possível escolher o dia e o horário conforme as opções apresentadas.

O agendamento pode ser feito pela internet

através do link https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina. Por telefone, os números 98473-6948, 98473-4537 atendem das 8h30 às 17h de segunda a sexta-feira.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vai disponibilizar 3.840 doses da vacina Coronavac para esse grupo prioritário que integra a fase 1 do Plano de Imunização. Serão aberts 960 vagas para cada dia de vacinação.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 3.400 pessoas com idade entre 75 e 79 anos. De acordo com a Divisão de Imunização da Semusa, a procura dos idosos pelo imunizante vem sendo muito maior do que a meta.

“Essa meta leva em consideração o quantitativo de pessoas vacinadas na última campanha, neste caso a da gripe. Se pegarmos os idosos de 80 anos acima, por exemplo, a meta era imunizar 3.700 pessoas, no entanto já vacinamos mais de quatro mil. E a procura desse público ainda é alta”, explica a gerente da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes.

AGENDAMENTO

O agendamento no site é rápido e pode ser feito, inclusive, através do celular. No formulário é preciso informar o nome completo, data de nascimento, CPF e telefone. O próximo passo é escolher a data e o horário que deseja ser vacinado de acordo com a disponibilidade de vagas. Para finalizar o processo e validar o agendamento é necessário confirmar as escolhas na tela, uma etapa fundamental que muitos usuários têm deixado de cumprir.

DOCUMENTOS

No ato da vacina o idoso deve apresentar um documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

HORÁRIO

A vacinação será iniciada às 9h da manhã, período necessário para que a Divisão de Imunização faça a retirada e o transporte do imunizante da rede de frios até o local.

A Semusa reforça que a vacina estará garantida para todos os agendados. É importante que o idoso cumpra o horário marcado, não há necessidade de chegar cedo ao local. Essa é uma medida para evitar aglomerações e riscos de adoecimento.

“Os idosos estão chegando no local antes das sete horas da manhã. A gente compreende a ansiedade, mas também nos preocupamos com as aglomerações. Precisamos que eles cumpram o horário agendado, pois além da vacina, o distanciamento também é medida de proteção contra a Covid-19”, finaliza ElizethGomes.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 2° DOSE

Nesta segunda-feira (22), será dada continuidade na aplicação da segunda dose aos profissionais de saúde. Serão cerca de 800 disponíveis para este público.

A vacinação ocorrerá no Centro Universitário São Lucas – Campus 2, das 9h às 16h.

Trabalhadores da saúde devem ficar atentos à data marcada no cartão de vacina para não perderem o prazo de imunização.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado

Comentários

comentários