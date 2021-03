Bruna Marquezine surge de calcinha e top em cenário paradisíaco: “Espetáculo de mulher”

Ver essa foto no Instagram

Vem conferir com a gente!

Usando um look todo ousado, a bela ainda fotografou na posição mais pedida, “de costas para a câmera” e arrancou elogios quentes dos fãs de plantão.

Nessa semana, a morena surgiu curtindo sua estadia no hotel Copacabana Palace, famoso no Rio de Janeiro e mostrou toda sua beleza e forma corporal de frente para o mar e na piscina.

Não é de hoje que Bruna Marquezine vem arrancando suspiros com seus posts pra lá ousados na internet.

