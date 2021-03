Pocah posa de lingerie provocante e faz pedido irrecusável aos fãs: “Furacão de mulher!”

Pocah deixou seus mais de 12,8 milhões de seguidores babando nessa semana ao aparecer no Instagram para pedir a liderança do BBB. Abusando da sensualidade, a morena posou …

Pocah deixou seus mais de 12,8 milhões de seguidores babando nessa semana ao aparecer no Instagram para pedir a liderança do BBB.

Abusando da sensualidade, a morena posou de lingerie num ângulo de tirar o fôlego e comprovou na web que está “pronta pro combate” em todos os sentidos.

“Essa gata tá com sangue nos olhos pra prova de hoje! Será que a liderança vem com fé no pai? Vamos de torcida!”, escreveu na legenda da publicação, que somou mais 348 mil curtidas.

Por Redação

