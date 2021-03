Conselho de Ética ouve nesta terça-feira delegados responsáveis pelas investigações do caso Flordelis

População do distrito, em Nova Mamoré, enfrenta dificuldades com as más condições das estradas

Presidente Alex Redano destina R$ 600 mil para recuperação de estradas na região de Jacinópolis

Uma das principais necessidades do município de Nova Mamoré, a recuperação das estradas na região do distrito de Jacinopólis deverá ocorrer em breve, após o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), assegurar a destinação de R$ 600 mil para a recuperação das vicinais.

A emenda, atende ao pedido do prefeito Marcélio Brasileiro (DEM), que se reuniu com Alex Redano nesta semana, e também do vereador Marquinhos da 28 (Podemos).

“É um bom volume de investimento e tenho certeza de que, nas mãos de quem sabe fazer, como é o caso do prefeito Marcélio Brasileiro, esse recurso será bem aplicado e vai assegurar a melhoria das estradas na região de Jacinopólis, distrito pelo qual tenho muito carinho”, disse Redano.

O prefeito agradeceu pela destinação da emenda e disse que vai cuidar do recurso com responsabilidade, para fazer render o máximo, para que a população tenha estrada de qualidade. “Esse é o nosso maior desafio: arrumar as estradas. E com esse recurso, vamos fazer um grande trabalho na região do distrito de Jacinopólis, que está numa situação precária”.

Redano disse ao prefeito que vai trabalhar para conseguir levar alguns trechos de asfalto urbano para Nova Mamoré, incluindo os distritos de Jacinopólis e Nova Dimensão.

